Геркус: «Главный итог — „Локомотив“ еще на очко оторвался от „Спартака“»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат (0:0) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Ахматом». За четыре тура до конца сезона «Локо» лидирует в чемпионате России с отрывом в шесть очков от занимающего второе место ”Спартака”

”У нас такой чемпионат. Каждый балл дается неимоверным трудом. Здорово играли, создавали моменты, но довольствуемся ничьей. При этом главный итог вечера — еще на очко оторвались от ближайшего преследователя! Четыре матча впереди. Финалы простыми не бывают. В воскресенье всех ждем в Черкизове на матче с «Уфой». Сегодня была шикарная поддержка! Идем дальше вместе к цели!” — написал Геркус в «Инстаграме».