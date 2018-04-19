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Геркус: «Главный итог — „Локомотив“ еще на очко оторвался от „Спартака“»
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Геркус: «Главный итог — „Локомотив“ еще на очко оторвался от „Спартака“» 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат (0:0) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Ахматом». За четыре тура до конца сезона «Локо» лидирует в чемпионате России с отрывом в шесть очков от занимающего второе место ”Спартака”.
”У нас такой чемпионат. Каждый балл дается неимоверным трудом. Здорово играли, создавали моменты, но довольствуемся ничьей. При этом главный итог вечера — еще на очко оторвались от ближайшего преследователя! Четыре матча впереди. Финалы простыми не бывают. В воскресенье всех ждем в Черкизове на матче с «Уфой». Сегодня была шикарная поддержка! Идем дальше вместе к цели!” — написал Геркус в «Инстаграме».
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