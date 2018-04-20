Игрок «Атлетико» Савич: нашему поражению от «Реала Сосьедад» нет объяснения

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы не показали хорошей игры. Соперник был лучше нас. Мы должны сохранить свое второе место в таблице. «Реал Сосьедад» провел отличный первый тайм и забил гол.

Симеоне в раздевалке сказал, что мы не должны опускать головы. Только и всего. Мы по-прежнему думаем о Примере и о матче с «Бетисом», а уж затем переключимся на Лигу Европы и «Арсенал». Нашему поражению нет объяснения, но такое случается. Это футбол", — приводит слова Савича AS.

Ранее «Реал Сосьедад» на своем поле одержал разгромную победу над «Атлетико» в матче 33-го тура Примеры со счетом 3:0.