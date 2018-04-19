Моуринью: «Победа над „Борнмутом“ позволяет „МЮ“ думать о втором месте в АПЛ»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0).

«Мы одержали уверенную победу над «Борнмутом», потому что удачно действовали и как команда, и по отдельности. Нам необходимо было набрать 3 очка, чтобы как минимум попасть в четверку. Сейчас мы уже можем думать о втором и третьем месте», — приводит слова Моуринью BBC.

Победа над «Борнмутом» позволила «МЮ» на 4 очка оторваться от «Ливерпуля» в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет вторым с 74 баллами в активе, а «Ливерпуль» занимает третье место — 70 очков. Командам осталось провести в чемпионате по 4 матча. «Борнмут» с 38 пунктами остался на 11-й строчке.