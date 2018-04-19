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Эусебио ди Франческо: «Рома» вновь допустила странные ошибки, но при этом все равно выиграла"
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Эусебио ди Франческо: «Рома» вновь допустила странные ошибки, но при этом все равно выиграла" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо остался не слишком доволен игрой своей команды в матче 33-го тура чемпионата Италии, несмотря на победу над «Дженоа» — 2:1. Ди Франческо отметил, что его команда совершила несколько ошибок.
— Мы не в первый раз хорошо начинаем матч, получаем преимущество, а затем допускает ошибки, — цитирует Rai Sport ди Франческо. — В эпизоде с пропущенным голом мы сыграли глупо. Тем не менее, в отличие от других случаев, сейчас нам все равно удалось завоевать три очка.
Рома — Дженоа
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