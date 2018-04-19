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Владимир Пильгуй: Игроки «Динамо» выполнили план на игру
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Владимир Пильгуй: Игроки «Динамо» выполнили план на игру 

Советский спорт 43 минуты назад
Фото: Советский спорт
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"Игра была боевой, упорной. «Динамо», как мне кажется, очень грамотно выстроило игру, и своей цели выбранной тактикой на матч Дмитрий Хохлов достиг. Москвичи не давали особо простора хозяевам поля, отсюда у них возникал дефицит времени, а за этим следовал сумбур и отсутствие какой-то логичности. С моей точки зрения, «Динамо» выступило вполне достойно, а «Зенит», несмотря на имеющихся аргентинцев и в целом подбор футболистов, не показывает той игры, которую от неё ждут болельщики и специалисты. Ну и, естественно, питерцам впереди не хватает атакующего футболиста хотя бы уровня Александра Кокорина. Отсюда и малое количество голов у этой команды. Как я и сказал, динамовцы достойно отыграли и выполнили план, разработанный тренерским штабом. Ребята старались, хотя, наверное, где-то не хватает класса и мастерства, многое не получалось, уверенности тоже может не хватать, учитывая нервозное положение в турнирной таблице, в связи с которым боишься лишний раз рискнуть, боишься ошибиться в самой простой ситуации. Конечно, есть много брака, явно голевых моментов в большом количестве тоже не было. Однако мне кажется, что в целом «Динамо» сыграло неплохо", — приводит слова Пильгуя Rusfootball.Info.
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