XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу среди мужских и женских сборных команд

В период с 13 по 15 апреля в с. Сигаево (на базе спортивных залов СОК «Факел» и Сарапульского политехнического колледжа) прошли отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских сборных команд сельских районов Удмуртской Республики, в зачет 27-х Республиканских летних сельских спортивных игр. По итогам соревнований места распределились следующим образом: Мужчины:

1 место — Юкаменский район 2 место — Як-Бодьинский район 3 место — Воткинский район 4 место — Каракулинский район 5 место — Игринский район 6 место — Сарапульский район 7 место — Камбарский район 8 место — Шарканский район

Женщины:

1 место — Можгинский район 2 место — Игринский район 3 место — Шарканский район 4 место — Воткинский район 5 место — Якшур-Бодьинский 6 место — Сарапульский район 7 место — Камбарский район