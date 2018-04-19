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XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу среди мужских и женских сборных команд
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XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу среди мужских и женских сборных команд 

Советский спорт 2 часа назад
В период с 13 по 15 апреля в с. Сигаево (на базе спортивных залов СОК «Факел» и Сарапульского политехнического колледжа) прошли отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских сборных команд сельских районов Удмуртской Республики, в зачет 27-х Республиканских летних сельских спортивных игр. По итогам соревнований места распределились следующим образом: Мужчины:
1 место — Юкаменский район 2 место — Як-Бодьинский район 3 место — Воткинский район 4 место — Каракулинский район 5 место — Игринский район 6 место — Сарапульский район 7 место — Камбарский район 8 место — Шарканский район
Женщины:
1 место — Можгинский район 2 место — Игринский район 3 место — Шарканский район 4 место — Воткинский район 5 место — Якшур-Бодьинский 6 место — Сарапульский район 7 место — Камбарский район
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