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Магомед Даудов: Игровая самоотверженность футболистов «Ахмата» позволила провести достойный матч с «Локомотивом»
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Магомед Даудов: Игровая самоотверженность футболистов «Ахмата» позволила провести достойный матч с «Локомотивом» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В перенесенном матче 23-го тура «Локомотив» на домашнем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
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«Футбольные аналитики и спортивные журналисты прогнозировали победу лидера чемпионата, который играл на своей арене и стремится завоевать золотые медали. Наши футболисты были иного мнения. Они показали командный дух, бились за каждый мяч. Игровая дисциплина и самоотверженность позволили ребятам провести достойный матч с лидером сезона.
Ничья в такой игре — хороший результат. Благодарю команду за проявленный характер и желаю удачи в оставшихся матчах чемпионата», — цитирует Даудова пресс-служба «Ахмата».
После 26 туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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