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Пресс-служба ФК «Зенит»: кто-то ещё спит, а у кого-то начинается урок биологии
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Пресс-служба ФК «Зенит»: кто-то ещё спит, а у кого-то начинается урок биологии 

RT на русском 1 час назад
Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» поделилась подробностями из жизни 17-летнего защитника Ильи Скроботова, который 18 апреля забил победный гол в матче с московским «Динамо» на 93-й минуте в рамках 23-го тура чемпионата России.
В официальном Twitter команды утром появилась фотография игрока с подписью: «Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то ещё спит, а у кого-то [кто вчера забил в добавленное время] прямо сейчас начинается урок биологии».
Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19.
RT на русском: последние новости
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