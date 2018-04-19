Футболистки «Енисея» готовы обнажиться в случае победы в чемпионате

Игроки женского футбольного клуба «Енисей», выступающего в российском чемпионате, решили подогреть интерес к стартующему турниру необычным способом. Они пообещали всей командой устроить эротическую фотосессию в случае победы в чемпионате России.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями", — говорится в официальном «Твиттере» клуба.

Новый сезон «Енисей» начнет 21 апреля. В Москве футболистки из Красноярска сразятся с местным «Локомотивом». В предыдущем чемпионате России, в котором участвовало восемь команд, красноярский клуб занял седьмое место.

Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33

— ЖФК «Енисей» (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.