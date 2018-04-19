Красноярские футболистки пообещали эротическую фотосессию в случае победы в ЧР

Футболистки красноярского женского клуба «Енисей» проведут эротическую фотосессию, если команда выиграет золотые медали по итогам текущего сезона чемпионата России, сообщает официальный твиттер клуба.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями", — сообщила пресс-служба команды.

Матчи соревнований начались 18 апреля. Завершится турнир в середине октября.

Ранее сообщалось, что в Финляндии исследуют возможную дискриминацию национальной футбольной ассоциации по отношению к женской сборной.