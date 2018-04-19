Футболистки «Енисея» проведут эротическую фотосессию в случае победы в чемпионате России

Футболистки красноярского «Енисея» проведут эротическую фотосессию, если команда выиграет золотые медали по итогам текущего сезона чемпионата России.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями», — написано в сообщении.

Чемпионат России 2018 года среди женских команд стартовал 18 апреля и закончится 23 октября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.