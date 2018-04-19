Школьник поднимает «Зенит» со дна, стиль ретро не помогает «Локо». Главные кадры 23-го тура

Вчера «Локомотив», «Ахмат», «Зенит» , «Динамо», ЦСКА и «Амкар» наконец-то закрыли программу 23-го тура, пять матчей которого прошли еще месяц назад. Sport24 показывает мощные фотки со вчерашних игр и никуда не удаляет картинки мартовского футбола.

Дно тура

«Зенит» под руководством Манчини играет не особо зрелищно. Зато фанаты питерцев регулярно устраивают эффектные перфомансы.

Вундеркинд тура

В матче с «Динамо» Питер чуть снова не потерял очки — но в добавленное время победу «Зениту» принес 17-летний школьник. Еще и с защитник — Илья Скроботов забил Шунину гол, который точно не забудет ни он, ни его одноклассники.

Ретро тура

«Локомотив», перед матчем с «Ахматом», развлекал болельщиков как мог. В ретро стиле.

Мир тура

А вот сами команды устроили сомнительное шоу. Нулевое — 0:0.

Время тура

Все матчи игрались почти параллельно, в том числе хоккей.

Мисс тура

ЦСКА красиво расправился с «Амкаром» — 3:0. К слову о красоте…

Встреча тура

БОНУС: красно-белые слёзы. Кубковые

Не забываем, что вчера играли еще и полуфиналы Кубка России. Да как играли — «Спартак» умудрился не пройти «Тосно».

А теперь вернемся на месяц назад…

Поддержка тура

Целевая аудитория в Хабаровске.

Выборы тура

Все матчи воскресенья были перенесены. Но болельщики «Урала» проголосовали в субботу.

Дзюба тура

У Артема — дубль в ворота «Урала» и месседж бывшим тренерам и командам: «Было ли особой мотивацией забить Карпину? Для меня этого человека не существует. Если честно, мне бы хотелось сыграть против „Зенита“. Готов ли заплатить для этого из своего кармана? У меня есть такая мысль», — сказал Артем в интервью Тимуру Журавелю

Безопасность тура

За пожар на стадионе можно не беспокоиться. Все под контролем.

Чирлидерши тура

В Туле было жарко.

Символический удар тура

Нанес пятикратный чемпион мира по футболу среди спортсменов-инвалидов Тимур Алиев

Поражение тура

«Уфа» побеждает в Краснодаре и поднимается на шестое место.

Сугробы тура

В Казани играли в -15 и на картофельном поле.

Поцелуй тура

Обещание тура

Дети тура