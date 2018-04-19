Школьник поднимает «Зенит» со дна, стиль ретро не помогает «Локо». Главные кадры 23-го тура 

Вчера «Локомотив», «Ахмат», «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Амкар» наконец-то закрыли программу 23-го тура, пять матчей которого прошли еще месяц назад. Sport24 показывает мощные фотки со вчерашних игр и никуда не удаляет картинки мартовского футбола.
Дно тура
«Зенит» под руководством Манчини играет не особо зрелищно. Зато фанаты питерцев регулярно устраивают эффектные перфомансы.
Вундеркинд тура
В матче с «Динамо» Питер чуть снова не потерял очки — но в добавленное время победу «Зениту» принес 17-летний школьник. Еще и с защитник — Илья Скроботов забил Шунину гол, который точно не забудет ни он, ни его одноклассники.
Ретро тура
«Локомотив», перед матчем с «Ахматом», развлекал болельщиков как мог. В ретро стиле.
Мир тура
А вот сами команды устроили сомнительное шоу. Нулевое — 0:0.
Время тура
Все матчи игрались почти параллельно, в том числе хоккей.
Мисс тура
ЦСКА красиво расправился с «Амкаром» — 3:0. К слову о красоте…
Встреча тура
Ахмед Муса и Аарон Оланаре — старые товарищи. До матча оба были исключительно позитивны.
БОНУС: красно-белые слёзы. Кубковые
Не забываем, что вчера играли еще и полуфиналы Кубка России. Да как играли — «Спартак» умудрился не пройти «Тосно».
А теперь вернемся на месяц назад…
Поддержка тура
Целевая аудитория в Хабаровске.
Выборы тура
Все матчи воскресенья были перенесены. Но болельщики «Урала» проголосовали в субботу.
Дзюба тура
У Артема — дубль в ворота «Урала» и месседж бывшим тренерам и командам: «Было ли особой мотивацией забить Карпину? Для меня этого человека не существует. Если честно, мне бы хотелось сыграть против „Зенита“. Готов ли заплатить для этого из своего кармана? У меня есть такая мысль», — сказал Артем в интервью Тимуру Журавелю.
Безопасность тура
За пожар на стадионе можно не беспокоиться. Все под контролем.
Чирлидерши тура
В Туле было жарко.
Символический удар тура
Нанес пятикратный чемпион мира по футболу среди спортсменов-инвалидов Тимур Алиев.
Поражение тура
«Уфа» побеждает в Краснодаре и поднимается на шестое место.
Сугробы тура
В Казани играли в -15 и на картофельном поле.
Поцелуй тура
От Луиса Адриано.
Обещание тура
Александр Селихов в порядке!
Дети тура