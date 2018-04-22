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Андрей Шевченко: Обязательно буду на финале Лиги чемпионов
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Андрей Шевченко: Обязательно буду на финале Лиги чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Я обязательно буду на матче, поскольку являюсь послом финала. Наверное, проведу тренировку со сборной и приеду.
А вот игроки, которых я вызову в расположение команды, не смогут посетить поединок, поскольку впереди у нас две важные встречи, к которым надо как следует подготовиться.
Они останутся в Харькове, где будет проходить наш тренировочный сбор, и посмотрят игру по телевизору», — приводит слова Шевченко сайт Федерации футбола Украины.
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая и начнется в 21:45 по Москве.
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