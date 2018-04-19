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Наингголан: «Лига чемпионов — мечта любого парня, играющего в футбол»
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Наингголан: «Лига чемпионов — мечта любого парня, играющего в футбол» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек римской «Ромы» Раджа Наингголан высказался о выступлении в Лиге чемпионов.
"Лига чемпионов — мечта любого парня, играющего в футбол. В этом турнире иная атмосфера, это сам по себе чемпионат. Здесь достаточно короткий путь. За одну оплошность ты можешь дорого заплатить.
Возможно, в этих матчах что-то в наших игроках меняется, потому что они ощущают другую атмосферу. Здесь дополнительная мотивация", — цитирует бельгийца пресс-служба УЕФА.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» сыграет против «Ливерпуля».
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