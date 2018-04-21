Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу 

Российские пары Вячеслав Красильников/Никита Лямин и Олег Стояновский/Игорь Величко вышли в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, сообщает "Советский спорт".
21 апреля Красильников и Лямин в 1/8 финала обыграли американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба со счетом 21:11, 21:17, а в четвертьфинале одолели австрийцев Клеменса Допплера/Александра Хорста — 21:-9, 24:22.
Стояновский/Величко в 1/8 финала одолели бразильцев Альваро Фильо/Саймона Сантоса — 21:19, 21:19, а в четвертьфинале нанесли поражение чехам Ондржею Перушичу/Давиду Швайнеру — 21:16, 21:13.
В полуфинале Красильников/Лямин сыграют с бразильцами Алисоном Серутти/Бруно Шмидтом, Стояновский/Величко встретятся с поляками Петром Кантором/Бартошем Лосяком.