Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

21 апреля Красильников и Лямин в 1/8 финала обыграли американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба со счетом 21:11, 21:17, а в четвертьфинале одолели австрийцев Клеменса Допплера/Александра Хорста — 21:-9, 24:22.

Стояновский/Величко в 1/8 финала одолели бразильцев Альваро Фильо/Саймона Сантоса — 21:19, 21:19, а в четвертьфинале нанесли поражение чехам Ондржею Перушичу/Давиду Швайнеру — 21:16, 21:13.