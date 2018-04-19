Пары Лямин/Красильников и Стояновский/Величко победили на старте турнира в Китае 

В Сямыне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в первом туре обыграли кубинцев Серхио Рейналдо Гонсалеса и Диаса Гомеса Нивалдо со счётом 2:0 (21:17, 21:15).
Во втором туре они сыграют с норвежцами Андерсем Бернтсеном Молем и Кристианом Сандли Сёрумом.
Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко победили голландцев Йаспера Боутера и Кристиана Варенхорста со счётом 2:1 (21:10, 19:21, 17:15). Во втором туре они сыграют с американцами Райаном Доэрти и Уильямом Алленом.