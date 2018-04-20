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Пары Лямин/Красильников, Стояновский/Величко вышли во 2-й круг плей-офф в Сямыне
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Пары Лямин/Красильников, Стояновский/Величко вышли во 2-й круг плей-офф в Сямыне 

Чемпионат.com 49 минут назад
В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали вторую победу на групповом этапе, обыграв норвежцев Андерса Бернтсена Моля и Кристиана Сандли Сёрума со счётом 2:0 (25:23, 21:18).
Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко также завершили групповой этап с двумя победами. 20 апреля они обыграли американцев Райана Доэрти и Уильяма Аллена со счётом 2:0 (27:25, 21:12).
Обе российские пары стали победителями своих групп и стартуют в плей-офф со второго раунда.
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