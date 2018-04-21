Российская пара вышла в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу 

Российская пара, состоящая из Вячеслава Красильникова и Никиты Лямина, вышла в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, сообщает ТАСС.
В полуфинале россияне победили бразильцев Алисона и Бруно Шмидта со счетом 2:1 (21:12, 11:21, 15:10).
Соперники россиян определятся позднее.
Соревнования, которые проходят в китайском Сямыне, завершатся 22 апреля.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — Алисон и Бруно Шмидт (Бразилия) — 2:1 (21:12, 11:21, 15:10)