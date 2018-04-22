Стояновский и Величко выиграли турнир Мирового тура по пляжному волейболу

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «четыре звезды». Сямынь, Китай Мужчины Финал О. Стояновский/И. Величко (Россия) — В. Красильников/Н. Лямин (Россия) — 2:0 (22:20, 21:17) Матч за 3-е место Алисон/Бруно (Бразилия) — П. Кантор/Б. Лосяк (Польша) — 2:0 (21:15, 21:13).