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Стояновский и Величко выиграли турнир Мирового тура по пляжному волейболу
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Стояновский и Величко выиграли турнир Мирового тура по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в финале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «четыре звезды» в Сямыне переиграли своих соотечественников Вячеслава Красильникова и Никиту Лямина. Третье место заняли бразильцы Алисон и Бруно Шмидт.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «четыре звезды». Сямынь, Китай Мужчины Финал О. Стояновский/И. Величко (Россия) — В. Красильников/Н. Лямин (Россия) — 2:0 (22:20, 21:17) Матч за 3-е место Алисон/Бруно (Бразилия) — П. Кантор/Б. Лосяк (Польша) — 2:0 (21:15, 21:13).
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