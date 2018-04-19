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17-летнего школьника признали лучшим игроком «Зенита» в матче с «Динамо»
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17-летнего школьника признали лучшим игроком «Зенита» в матче с «Динамо» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Зенита»
Болельщики санкт-петербургского "Зенита" признали 17-летнего защитника Илью Скроботова лучшим игроком матча чемпионата России по футболу против московского «Динамо», сообщает RT.
Ранее «Зенит» пошутил про Скроботова.
"Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии", — написала пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Скроботов отказался от послематчевого интервью из-за того, что на следующий день после игры идет в школу.
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