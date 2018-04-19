17-летнего школьника признали лучшим игроком «Зенита» в матче с «Динамо»

Болельщики санкт-петербургского "Зенита" признали 17-летнего защитника Илью Скроботова лучшим игроком матча чемпионата России по футболу против московского «Динамо», сообщает RT.

Ранее «Зенит» пошутил про Скроботова.

"Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии", — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Скроботов отказался от послематчевого интервью из-за того, что на следующий день после игры идет в школу.