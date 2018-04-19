Ещё
Павел Могилевец: «Для меня „Рубин“ — победа над „Барселоной“ и Бердыев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Могилевец: «Для меня „Рубин“ — победа над „Барселоной“ и Бердыев» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец сказал, что переходя зимой в клуб из Казани, принял такое решение из-за возможности вновь поработать с Курбаном Бердыевым. Под его руководством хавбек в составе «Ростова» выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.
В 27-м туре чемпионата России в Казани встретятся нынешний и бывший клубы Могилевца.
— «Рубин» перед матчем с «Ростовом» отметит 60-летие. С чем или с кем у вас ассоциируется клуб?
— Во-первых, это команда, которая победила «Барселону» в 2009 году, — цитирует «Р-Спорт» Могилевца. — Тот матч я смотрел и очень радовался тому, что российский клуб выиграл у такого сильного соперника. Не так часто случаются такие победы. Она очень мне запомнилась. Во-вторых, это Курбан Бердыев и его тренерский штаб. При нем «Рубин» добивался своих лучших результатов. И третья ассоциация — рубиновый цвет.
— Есть мнение, что вы возвращались в «Рубин» именно к Бердыеву. Это так?
— Любой игрок идет всегда к тренеру. Если тренер им заинтересован, то есть смысл идти, а просто так редко кто-то переходит. Поэтому я здесь оказался.
21 апреля «Рубин» дома встретится с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Начало игры — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Женская команда "Енисея" готова провести эротическую фотосессию Роберто Манчини: "В этом сезоне мы лишь раз заслуживали поражения. В Москве со "Спартаком" Дмитрий Полоз: "Есть уверенность, что забьем "Динамо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение