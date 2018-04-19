Павел Могилевец: «Для меня „Рубин“ — победа над „Барселоной“ и Бердыев»

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец сказал, что переходя зимой в клуб из Казани, принял такое решение из-за возможности вновь поработать с Курбаном Бердыевым . Под его руководством хавбек в составе «Ростова» выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.

В 27-м туре чемпионата России в Казани встретятся нынешний и бывший клубы Могилевца.

— «Рубин» перед матчем с «Ростовом» отметит 60-летие. С чем или с кем у вас ассоциируется клуб?

— Во-первых, это команда, которая победила «Барселону» в 2009 году, — цитирует «Р-Спорт» Могилевца. — Тот матч я смотрел и очень радовался тому, что российский клуб выиграл у такого сильного соперника. Не так часто случаются такие победы. Она очень мне запомнилась. Во-вторых, это Курбан Бердыев и его тренерский штаб. При нем «Рубин» добивался своих лучших результатов. И третья ассоциация — рубиновый цвет.

— Есть мнение, что вы возвращались в «Рубин» именно к Бердыеву. Это так?

— Любой игрок идет всегда к тренеру. Если тренер им заинтересован, то есть смысл идти, а просто так редко кто-то переходит. Поэтому я здесь оказался.

21 апреля «Рубин» дома встретится с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Начало игры — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.