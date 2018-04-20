Макрогузова и Холомина пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Сямыне

В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова Светлана Холомина вышли в плей-офф соревнований, обыграв во втором туре группового этапа представительниц Норвегии Ингрид Лунде и Оду Йоханне Ульвесет со счётом 2:0 (21:14, 21:9).

На старте соревнований россиянки проиграли чешкам Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счётом 1:2 (17:21, 21:18, 12:15).

Макрогузова и Холомина заняли второе место в группе и вышли в плей-офф, где сыграют с японками Акико Хасегавой и Азусой Футами.