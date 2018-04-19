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Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Сямыне
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Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Сямыне 

Чемпионат.com 1 час назад
В Сямыне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом круге проиграли представительницам Чехии Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счётом 1:2 (17:21, 21:18, 12:15). Продолжительность противостояния составила 50 минут.
Свой второй матч Макрогузова и Холомина проведут 20 апреля. Их соперницами будут представительницы Норвегии Ингрид Лунде и Ода Йоханне Ульвесет.
Соревнования в Сямыне завершатся 22 апреля.
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