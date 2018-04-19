Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Сямыне

Свой второй матч Макрогузова и Холомина проведут 20 апреля. Их соперницами будут представительницы Норвегии Ингрид Лунде и Ода Йоханне Ульвесет.

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