В первом матче полуфинальной серии суперлиги БК «Самара» встретится с «Новосибирском»

ТРК Губерния: последние новости

Билет на первый матч на "Самара Арене" обойдется от 200 до 400 рублей

Победа "Крыльев Советов" над "Енисеем" добавила интриги в гонку за выход в Премьер-лигу

Билеты на тестовый матч на "Самара Арене" горожане смогут купить уже на днях