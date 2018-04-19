В первом матче полуфинальной серии суперлиги БК «Самара» встретится с «Новосибирском» 

Игра пройдет в «МТЛ Арене» 21 апреля. Ближайшим соперником «Самары» в серии игр станет «Новосибирск», в четырех матчах первого раунда плей-офф переигравший прошлогоднего чемпиона — БК «Университет-Югра». Капитан «Самары» Алексей Голяхов рассказал, что команда настроена на победу: «Нам нужно играть в свою игру, а не отталкиваться от противника. Если будем предельно сконцентрированы, думаю, мы должны обыграть „Новосибирск“. Первые матчи серии до трех побед пройдут в „МТЛ Арене“ 21 и 23 апреля. Затем команды сыграют в Новосибирске 26 и, возможно, 28 апреля, отмечает пресс-служба клуба.
Фото: пресс-служба БК „Самара“