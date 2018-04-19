Ещё
В первом матче полуфинальной серии суперлиги БК «Самара» встретится с «Новосибирском»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В первом матче полуфинальной серии суперлиги БК «Самара» встретится с «Новосибирском» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Игра пройдет в «МТЛ Арене» 21 апреля. Ближайшим соперником «Самары» в серии игр станет «Новосибирск», в четырех матчах первого раунда плей-офф переигравший прошлогоднего чемпиона — БК «Университет-Югра». Капитан «Самары» Алексей Голяхов рассказал, что команда настроена на победу: «Нам нужно играть в свою игру, а не отталкиваться от противника. Если будем предельно сконцентрированы, думаю, мы должны обыграть „Новосибирск“. Первые матчи серии до трех побед пройдут в „МТЛ Арене“ 21 и 23 апреля. Затем команды сыграют в Новосибирске 26 и, возможно, 28 апреля, отмечает пресс-служба клуба.
Фото: пресс-служба БК „Самара“
ТРК Губерния: последние новости
Билет на первый матч на "Самара Арене" обойдется от 200 до 400 рублей Победа "Крыльев Советов" над "Енисеем" добавила интриги в гонку за выход в Премьер-лигу Билеты на тестовый матч на "Самара Арене" горожане смогут купить уже на днях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение