Тренер академии «Зенита»: судьба дала Скроботову шанс, осталось его не упустить 

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру защитника Ильи Скроботова во вчерашнем матче 23-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1). Гол защитника стал для сине-бело-голубых победным.
«Илья Скроботов — воспитанник питерского футбола, больше всего времени он провёл в «Царском селе». Я знаю его не первый год. Могу сказать, что он всегда был очень высоким, мощным футболистом, играл на разных позициях — даже в нападении. Сейчас, наверное, нашёл себя в защите. Что касается вчерашнего матча, то Илья вышел в концовке матча играть в защите, потому что все понимали, что «Динамо» сейчас пойдёт в атаку, будет очень много верхних передач в штрафную «Зенита». Он высокорослый футболист, который неплохо играет головой. Судьба преподнесла ему шанс — такое в футболе бывает. Теперь Илье надо его не упустить. Пока он ничего не сделал», — сказал Радченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.