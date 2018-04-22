Ещё
«Арсенал Тула» — «Зенит», ЦСКА — «Краснодар». Прогноз Анатолия Бышовца
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал Тула» — «Зенит», ЦСКА — «Краснодар». Прогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 17 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матчи 27-го тура РФПЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»
Хабаровску, я бы так сказал, очки уже не нужны, здесь все очевидно — команда стоит на вылет. А «Динамо», я скажу, отчаянно не повезло в Питере. Можно даже сказать наоборот, что «Зениту» очень повезло в игре с «Динамо». Но по большому счету москвичи не заслуживали поражения. Какого-то явного преимущества у питерцев я не увидел. Да, инициатива была, но ничья была бы справедливым итогом. Это дает какое-то основание верить в команду Хохлова.
У «Динамо» есть, чем играть, есть, кем играть, ну и у СКА ситуация простая: зачем играть?
«Арсенал Тула» — «Зенит»
Дзюба платит бешеные деньги, чтобы играть? Не смешите меня, для таких ребят это сущие копейки! Но это говорит о каком-то рвении, желании доказать. Тем более момент с Шатовым, который оказался в схожей ситуации, говорит, что для обоих это хорошая мотивация.
Будем надеяться, что туляки осмелятся сыграть на всю катушку, ведь уже Божовича в «Зенит» сватают. Так что, может, питерцы и победят. Но все равно можно ждать гол от «Арсенала» и конкретно от Дзюбы.
ЦСКА — «Краснодар»
Все-таки отлучили Смолова от игры, и я не знаю, кто там будет без него забивать. Классен? Ну если он сыграет на классе, то можно на что-то рассчитывать. Например, на ничью, хотя, конечно, ЦСКА будет играть на победу.
Поставлю на результативную ничью, считаю, что команды обменяются «любезностями».
SovSport.Ru: последние новости
На матче Дзюбы против "Зенита" число полицейских увеличится в 3 раза Тренер «Спартака» помог Джикии достать футболку Кьеллини (фото) «Зенит» – «Динамо». Петербургский клуб оштрафован на 120 тысяч рублей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев6
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение