«Арсенал Тула» — «Зенит», ЦСКА — «Краснодар». Прогноз Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матчи 27-го тура РФПЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»

Хабаровску, я бы так сказал, очки уже не нужны, здесь все очевидно — команда стоит на вылет. А «Динамо», я скажу, отчаянно не повезло в Питере. Можно даже сказать наоборот, что «Зениту» очень повезло в игре с «Динамо». Но по большому счету москвичи не заслуживали поражения. Какого-то явного преимущества у питерцев я не увидел. Да, инициатива была, но ничья была бы справедливым итогом. Это дает какое-то основание верить в команду Хохлова.

У «Динамо» есть, чем играть, есть, кем играть, ну и у СКА ситуация простая: зачем играть?

«Арсенал Тула» — «Зенит»

Дзюба платит бешеные деньги, чтобы играть? Не смешите меня, для таких ребят это сущие копейки! Но это говорит о каком-то рвении, желании доказать. Тем более момент с Шатовым, который оказался в схожей ситуации, говорит, что для обоих это хорошая мотивация.

Будем надеяться, что туляки осмелятся сыграть на всю катушку, ведь уже Божовича в «Зенит» сватают. Так что, может, питерцы и победят. Но все равно можно ждать гол от «Арсенала» и конкретно от Дзюбы.

ЦСКА — «Краснодар»

Все-таки отлучили Смолова от игры, и я не знаю, кто там будет без него забивать. Классен? Ну если он сыграет на классе, то можно на что-то рассчитывать. Например, на ничью, хотя, конечно, ЦСКА будет играть на победу.

Поставлю на результативную ничью, считаю, что команды обменяются «любезностями».