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«Зенит» начал подготовку к матчу с «Арсеналом»
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«Зенит» начал подготовку к матчу с «Арсеналом»
Советский спорт
1 час назад
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Перед выездом в Тулу у команды запланированы еще две тренировки, которые пройдут в пятницу и субботу. 21 апреля
«Зенит»
отправится на матч 27-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».
Встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля.
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