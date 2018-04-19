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«Зенит» начал подготовку к матчу с «Арсеналом»
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«Зенит» начал подготовку к матчу с «Арсеналом» 

Советский спорт 1 час назад
Перед выездом в Тулу у команды запланированы еще две тренировки, которые пройдут в пятницу и субботу. 21 апреля «Зенит» отправится на матч 27-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».
Встреча пройдет в воскресенье, 22 апреля.
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