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«Зенит» установил рекорд посещаемости
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«Зенит» установил рекорд посещаемости 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России "Зенит" — «Динамо» (2:1) посетили 33 793 болельщика. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость питерской команды составила 561 892 зрителя (43 222 в среднем). Это рекорд чемпионатов России.
Предыдущий принадлежал «Алании», домашние матчи которой в чемпионате России-1995 посетили 526 700 человек (35 046 в среднем).
Напомним, что «Зенит» сыграет еще два домашних матча в этом чемпионате — с ЦСКА и «СКА-Хабаровск». Даже если на эти матчи никто не придет, рекорд у «Зенита» никто не отнимет. (Алексей МОРОЗ)
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