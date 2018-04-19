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Марлос: «Матчи „Шахтёра“ с „Динамо“ — всегда война, всегда борьба»
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Марлос: «Матчи „Шахтёра“ с „Динамо“ — всегда война, всегда борьба» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Шахтёра» Марлос остался доволен игрой «горняков» в матче 1/2 финала Кубка Украины с «Мариуполем» (5:1). По его словам, он с нетерпением ждет возможности обыграть киевское «Динамо» в финале турнира.
"Мы переживаем хороший момент: проводили сильные поединки, отлично показали себя в Лиге чемпионов. Что касается «Динамо», то они демонстрируют стиль, который не вполне комбинируется с нашей игрой. Мы больше любим открытый, атакующий футбол, где технические качества могут решить исход, а киевляне действуют совсем иначе, потому наше противостояние — это всегда война, всегда борьба. Я очень уважаю «Динамо», там выступают великие футболисты, но мы найдем способ победить.
Финал Кубка Украины — еще один крайне важный для нас матч, где будет возможность инвертировать свою игру: то, что не удалось в прошлом поединке, сделаем в следующем. Надо завоевывать кубок. И мы приложим абсолютно все усилия, чтобы этого добиться", — цитирует Марлоса официальный сайт «Шахтёра».
Финал Кубка Украины, где «Шахтёр» сразится с «Динамо», состоится 9 мая в Днепре.
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