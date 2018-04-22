Сегодня, 22 апреля, в Турине на стадионе «Альянц» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В последней встрече между этими командами Ювентус одержал победу в гостях со счётом 1:0.
Матч рассудит бригада судей во главе с Джанлукой Рокки из Флоренции. После 33 туров «Ювентус» находится на первом месте в турнирной таблице Серии А с 85 очками, а «Наполи» — на второй строчке (81).