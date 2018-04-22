«Ювентус» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 22 апреля, в Турине на стадионе «Альянц» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последней встрече между этими командами Ювентус одержал победу в гостях со счётом 1:0.