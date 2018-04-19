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Футболистки «Енисея» разденутся после победы в чемпионате
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Футболистки «Енисея» разденутся после победы в чемпионате 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Женская команда красноярского «Енисея», участвующая в чемпионате России по футболу среди женщин, пообещала раздеться в случае победы в турнире. Завоевав золото, футболистки «Енисея» организуют эротическую фотоссесию с кубком и медалями.
Очередной розыгрыш чемпионата России по футболу среди женщин стартовал 18 апреля. В турнире, который продлится до конца октября, примут участие восемь команд.
Пока у болельщиков есть возможность посмотреть на фотографии защитника «Енисея» Натальи Морозовой, которая в откровенной фотосессии уже поучаствовала.
Получилось просто супер! Так что чемпионства женского «Енисея» теперь с нетерпением будут ждать многие мужчины.
Действующим чемпионом России является команда «Звезда-2005» из Перми. «Енисей» в прошлом сезоне занял предпоследнее место, в 14 матчах набрав семь очков. Надеемся, в этом году получится удачнее. Девчонки стараются — и не только на поле.
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