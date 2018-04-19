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Уциев: «Игра с „Локомотивом“ напоминала качели, но итоговый результат закономерный»
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Уциев: «Игра с „Локомотивом“ напоминала качели, но итоговый результат закономерный» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Ахмата» Ризван Уциев оценил действия своей команды в поединке 23-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Футболист отметил, что ничейный исход встречи является справедливым.
— Мы готовились к сложной игре, так оно и получилось. Знали, что «Локомотив» будет играть только на победу, отдавая все силы для этого. У нас тоже мотивация, поэтому настрой был с нашей стороны таким же. Мы тоже хотели победить, не пытались отсидеться и сыграть вничью. Думаю, игра была как качели, в итоге счет закономерный, обе команды заслужили очки. Тяжелый поединок отнимает много сил", — приводит слова Уциева пресс-служба грозненского клуба.
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