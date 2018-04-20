За золото ЧЕ U17 по волейболу сборная России сыграет с Италией

Сборная Италии станет соперником российской команды в финале чемпионата Европы U17 по волейболу среди женских команд. В полуфинальном матче итальянки в четырёх партиях обыграли сборную Болгарии со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:10, 28:26).

Сборная Италии не проиграла ни одного матча на турнире, первенствовав в группе II с максимальным результатом. Россиянки в полуфинале обыгравшие команду Турции (3:0), в стартовом матче соревнований уступили Болгарии (2:3).

Финальный матч начнётся 21 апреля в 18:00 мск. Ранее за бронзу сыграют сборные Турции и Болгарии.