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За золото ЧЕ U17 по волейболу сборная России сыграет с Италией
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За золото ЧЕ U17 по волейболу сборная России сыграет с Италией 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Италии станет соперником российской команды в финале чемпионата Европы U17 по волейболу среди женских команд. В полуфинальном матче итальянки в четырёх партиях обыграли сборную Болгарии со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:10, 28:26).
Сборная Италии не проиграла ни одного матча на турнире, первенствовав в группе II с максимальным результатом. Россиянки в полуфинале обыгравшие команду Турции (3:0), в стартовом матче соревнований уступили Болгарии (2:3).
Финальный матч начнётся 21 апреля в 18:00 мск. Ранее за бронзу сыграют сборные Турции и Болгарии.
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