Кто станет чемпионом России по футболу?

Гайд по лидерам Премьер-Лиги.

До конца чемпионата России 4 тура. Сыгранные в среду матчи, в том числе один из полуфиналов Кубка России, повлияли на борьбу за распределение мест в зоне еврокубков. Кое-что прояснилось совершенно точно. Ниже ответы на важные с точки зрения турнирной интриги вопросы.

Кто может попасть в еврокубки?

5 команд уже известны — это как раз лидирующая на данный момент пятерка — «Локомотив», «Спартак» , ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Если бы «Спартак» выиграл Кубок России, то шестую путевку завоевала бы команда, которая заняла бы шестое место в чемпионате России. Но после вылета красно-белых она достанется обладателю Кубка — «Тосно» или «Авангарду».

Таким образом, «Арсенал» и «Уфа» потеряли даже чисто теоретические шансы выйти в еврокубки. Отставание обоих клубов от пятого места составляет 12 очков. Даже если вдруг «Краснодар», идущий пятым, проиграет все матчи, это никак не скажется на общем раскладе. В этом случае «Арсенал» не сможет обойти «быков» по личным встречам (1:0 и 0:3). «Уфа» же, несмотря на равенство в этом компоненте (0:1 и 1:0), уже не догонит «Краснодар» по количеству побед (9 против 14). Именно этот критерий — следующий после статистики личных встреч в распределении мест в РФПЛ.

Что нужно «Локомотиву», чтобы стать чемпионом?

Лидеру для гарантированного чемпионства осталось набрать шесть очков в четырёх матчах. Даже если «Локо» при этом проиграет две другие игры, чемпионом всё равно станет он. В этом случае даже стопроцентный результат ближайшего преследователя — «Спартака» — не позволит обогнать соперника: снова сыграет фактор личных встреч. После победного матча первого круга (4:3) он в пользу «Локо».

Календарь оставшихся игр «Локомотива»: Уфа (дом.), «Краснодар» (выезд), «Зенит» (дом.), «Арсенал» (выезд).

В чём разница между вторым и третьим местом в свете ЛЧ? А между четвёртым и пятым в свете ЛЕ?

В этом году и второе, и третье место РФПЛ выведет клубы в Лигу чемпионов, но разница всё равно огромная. Второе место позволит сразу начать выступление на групповом этапе, тогда как «бронза» — всего лишь даст место в 3-м квалификационном раунде (из 4-х).

Между четвёртым и пятым местом разница тоже есть. Несмотря на то, что обе позиции позволят выступить в Лиге Европы, пятое место откинет на ступеньку дальше — во второй раунд квалификации, тогда как четвёртое место позволит сразу играть в третьем. В Лиге Европы раундов тоже четыре. При этом наибольшие шансы попасть в квалификации на сильную команду независимо от турнира будут у «Спартака» (85-е место) и «Краснодара» (60-е место). Наименьшие — у «Зенита» (17-е место) и ЦСКА (37-е место). «Локо» не берём: с попаданием клуба в групповой этап ЛЧ уже всё понятно.

Какая команда будет выше при равенстве очков?

В этом случае сыграет фактор личных встреч. Если равенство будет и там, следующий фактор — количество побед. Дальше — разница мячей, количество забитых голов, и наконец, количество мячей, забитых в гостях.

Допустим, у трёх команд одинаковое количество очков. Как тогда быть?

Разберём этот случай на примере «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Клубы уже сыграли все игры между собой, а потому уже сейчас можно сказать, кто из них окажется выше при равенстве очков. 1. «Спартак» дважды победил «Краснодар».

2. «Зенит» после победы в Краснодаре (2:0) проиграл у себя (1:2), но по сумме двух матчей будет выше «быков». 3. У «Спартака» питерцы дома выиграли (5:1), а на выезде уступили (1:3). По сумме двух матчей выше окажется «Зенит». Решив это несложное уравнение, станет понятно, что при равенстве очков выше всех окажется «Спартак», следом пойдёт «Зенит», а «Краснодар» останется за ними. «Локомотив» пока сыграл не все матчи с преследователями, но сейчас у него есть преимущество с каждым из них. ЦСКА по личным встречам точно уступит «Локо» и «Спартаку»: с двумя другими соперниками «армейцев» ждут ответные встречи.

Какие матчи могут повлиять на распорядок мест со второго по пятое?

Повлиять на распорядок мест может каждый оставшийся матч в РФПЛ: слишком уж высока плотность в этой части таблицы. Но особенно важными будут очные игры между лидерами. Таких осталось две.

22.04. ЦСКА — «Краснодар» 29.04. «Зенит» — ЦСКА Плюс не станем отбрасывать матчи с лидером: всё же они попадают в категорию особой важности. Матч с «Зенитом», правда, может ничего не решать для «Локо», если к этой игре клуб оформит своё третье чемпионство в истории чемпионатов России. 30.04. «Краснодар» — «Локомотив» 5.05. «Локомотив» — «Зенит»

А вот как выглядит календарь всех оставшихся игр для команд: