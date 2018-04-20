УГМК и курское «Динамо» сыграют в полуфинале женской баскетбольной Евролиги

ТАСС , 20 апреля. Финальный турнир женской баскетбольной Евролиги стартует в пятницу в венгерском Шопроне. В решающем матче главного женского баскетбольного еврокубка сыграет российский клуб, так как одну из полуфинальных пар составили курское «Динамо» и УГМК из Екатеринбурга.

Во втором полуфинале встречаются местный «Шопрон» и турецкий клуб «Якын Догу Университет» из Стамбула. Однако главными фаворитами считаются представители России. За последние 15 лет российские клубы девять раз побеждали в Евролиге, в том числе и в двух предыдущих сезонах, когда титул завоевали УГМК и курское «Динамо».

Курские динамовки ранее никогда не побеждали в чемпионатах России, однако в прошлом сезоне под руководством наставника женской сборной Испании Лукаса Мондело они выиграли Евролигу. Организаторы не стали год назад ставить оба российских клуба в одну полуфинальную пару, и «Динамо» так и не встретилось в «Финале четырех» с УГМК, победив сначала чешский УСК из Праги, а затем турецкий «Фенербахче».

Прошлогодний успех «Динамо» стал главным событием в истории клуба, созданного 24 года назад. В 2012 году «Динамо» выиграло Кубок Европы, а в прошлом сезоне команда впервые сумела пробиться в финал российской Суперлиги, где уступила УГМК. Лидерами «Динамо» являются выступающая за сборную России Эпифанни Принс, одна из самых перспективных баскетболисток страны 19-летняя Мария Вадеева и другая центровая, француженка Хелена Сиак, а также форвард из США Энджел Маккатри.

Евгения Белякова, Наталья Виеру. УГМК — самый титулованный клуб России последних лет. Трижды уральские баскетболистки выиграли Евролигу (2003, 2013, 2016) и 11 раз побеждали в чемпионатах России, никому не отдавая титул с 2009 года. Шесть последних лет УГМК возглавлял специалист из Германии Олаф Ланге , который также работает со сборной России, но в январе на его место в клубе пришел испанец Мигель Мендес. Костяк УГМК составляют легионеры, в том числе и звезды женской Национальной баскетбольной ассоциации — Майя Мур , Бриттни Гринер, Эмма Мессеман. Выступают за команду и опытные российские игроки — Ольга Артешина

"Динамо" пока без поражений

В нынешней Евролиге курская и уральская команды выступали в разных группах. «Динамо» выиграло все 16 матчей турнира, УГМК потерпел три поражения. В 1/4 финала российским командам хватило двух матчей — «Динамо» победило итальянский «Скио», УГМК — чешский УСК. Выступала в Евролиге также «Надежда» из Оренбурга, которая заняла в своей группе лишь шестое место и продолжила выступление в Кубке Европы, который в минувший четверг выиграл турецкий «Галатасарай».

УГМК и курское «Динамо» второй год подряд сыграют в финальной серии чемпионата России, которая стартует 27 апреля.

Матч Евролиги между УГМК и «Динамо» пройдет в пятницу, начало — в 18:00 мск, «Шопрон» и «Якын Догу» сыграют в 21:00. Венгерский клуб в последний раз выступал в «Финале четырех» Евролиги в 2009 году, тогда как «Якын Догу» (этот клуб представляет расположенный в Северном Кипре Ближневосточный университет, хотя базируется в крупнейшем городе Турции) — новичок соревнований такого уровня. В прошлом сезоне «студентки» впервые выиграли чемпионат Турции и Кубок Европы.

Решающие матчи турнира состоятся в воскресенье. Игра за третье место запланирована на 18:00 мск, финал — 21:00.