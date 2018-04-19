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Тренер «Реала»: мы умрем, но защитим титул Лиги чемпионов
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Тренер «Реала»: мы умрем, но защитим титул Лиги чемпионов 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочным» предстоит сыграть с мюнхенской «Баварией». По его словам, команде сделает все, чтобы выиграть турнир в третий раз подряд, передает "Советский спорт".
"Нам нужно отдохнуть и хорошо поработать перед полуфиналом. «Реал» умрет, но защитит трофей Лиги чемпионов. Мы ничего не будем изобретать, продолжим делать то, что делаем. Нужно оставаться позитивными", — цитирует Зидана пресс-служба мадридского клуба.
В первом матче «Бавария» примет «Реал» 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.
Ранее Зидан выразил недовольство результатом матча против «Атлетика» из Бильбао. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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