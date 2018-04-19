Тренер «Реала»: мы умрем, но защитим титул Лиги чемпионов

"Нам нужно отдохнуть и хорошо поработать перед полуфиналом. «Реал» умрет, но защитит трофей Лиги чемпионов. Мы ничего не будем изобретать, продолжим делать то, что делаем. Нужно оставаться позитивными", — цитирует Зидана пресс-служба мадридского клуба.

В первом матче «Бавария» примет «Реал» 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.

Ранее Зидан выразил недовольство результатом матча против «Атлетика» из Бильбао. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.