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ЦСКА обыграл «Краснодар» в молодёжном первенстве
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ЦСКА обыграл «Краснодар» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 1 час назад
ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».
На 13-й минуте полузащитник Никита Мацхарашвили вывел московскую команду вперёд, а в концовке первого тайма оформил дубль. Во второй половине игры зрители матча не увидели забитых голов.
ЦСКА набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.
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