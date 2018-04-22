ЦСКА обыграл «Краснодар» в молодёжном первенстве

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 13-й минуте полузащитник Никита Мацхарашвили вывел московскую команду вперёд, а в концовке первого тайма оформил дубль. Во второй половине игры зрители матча не увидели забитых голов.

ЦСКА набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.