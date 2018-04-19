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Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван, наставник гостей получил травму головы
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Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван, наставник гостей получил травму головы 

Чемпионат.com 18 минут назад
Ответный матч полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» был прерван после того, как главный тренера команды гостей получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета.
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