Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван, наставник гостей получил травму головы

Ответный матч полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» был прерван после того, как главный тренера команды гостей получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета.