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«Челси» взял верх над «Бернли»
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«Челси» взял верх над «Бернли» 

LiveSport.Ru 38 минут назад
Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Бернли» (2:1) в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.
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