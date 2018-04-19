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«Бернли» — «Челси» — 1:2 (обзор)
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«Бернли» — «Челси» — 1:2 (обзор) 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Челси» (1:2).
Видео: «Бернли» — «Челси».
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