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«Бетис» — «Лас-Пальмас» — 1:0 (обзор)
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«Бетис» — «Лас-Пальмас» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Лас-Пальмасом» (1:0).
Видео: «Бетис» — «Лас-Пальмас».
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