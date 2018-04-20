Гендиректор «Уфы» поделился ожиданиями от заключительной части чемпионата России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что футболисты команды стараются сосредоточиться на ближайшей игре.

"Пока рано что-то говорить. Наш ближайший матч — с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны «Локомотивом». Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч — самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней", — цитирует Газизова газета «Известия»

"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».