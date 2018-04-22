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Тренер «Севильи» Монтелла рассказал о поражении в финале Кубка Испании
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Тренер «Севильи» Монтелла рассказал о поражении в финале Кубка Испании 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Официальный сайт «Севильи»
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал о разгромном поражении от «Барселоны» в финальном матче Кубка Испании по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Барселона" превосходила нас во всем, у них большой опыт игры в финалах. У них были «инопланетяне», которые играли на очень высоком уровне", — приводит слова Монтеллы AFP.
Также тренер отметил слишком робкую игру своей команды.
"Мы действовали слишком робко, после первого пропущенного гола попытались изменить ситуацию, создавали моменты, но «Барса» полностью контролировала ход игры", — добавил он.
Ранее «Барселона» в Мадриде обыграла «Севилью» в финале Кубка Испании со счетом 5:0 и в 30-й раз выиграла турнир.
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