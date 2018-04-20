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Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании
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Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался в преддверии финального матча Кубка Испании против «Севильи».
"Победа в Кубке Испании — хороший способ забыть неудачу в Лиге Чемпионов. «Барселона» нацелена на победу во всех турнирах. Мы чувствуем давление, как и при других финалах, потому что мы ещё не выиграли. Возможно, мы фавориты, но нам предстоит тяжёлый матч. Последняя игра против «Севильи» — это повод задуматься и учесть ошибки. У них много отличных игроков, которые могут принести своей команде победу" — приводит слова Вальверде Marca.
Напомним, что матч «Севилья» — «Барселона» состоится в субботу, 21 апреля, в 22:00 по московскому времени.
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