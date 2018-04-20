Волейбол. ЧР. Финал. «Зенит» (Казань) — «Зенит» (СПб). Первый матч (прямая видеотрансляция)

Волейболисты казанского и санкт-петербургского "Зенита" разыграют золотые медали чемпионата России, финальная серия до трех побед стартует 20 апреля в 19:00 в Казани.

Казанский «Зенит» — девятикратный чемпион России, а его соперник проводит первый сезон в своей истории.

Весной 2017 года проект «Зенита» из Санкт-Петербурга существовал только на бумаге, а команда создалась фактически за одно межсезонье. И спустя 12 месяцев команда под руководством Александра Климкина обеспечила себе участие в Лиге чемпионов и гарантировала себе как минимум серебряные медали суперлиги. Несмотря на то что в составе «Зенита» немало опытных игроков, включая чемпионов Европы и Олимпийских игр, это можно считать неожиданным результатом.

В регулярном чемпионате именно команда с берегов Невы прервала двухлетнюю победную серию казанского «Зенита» из 64 матчей, выиграв на своей площадке со счетом 3:1. В ответной игре казанцы выиграли в трех сетах, но их соперник выставил неоптимальный состав.

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно перед сезоном говорил о возросшей конкуренции и о том, что его команде будет сложно выиграть все трофеи, как в прошлом году. Но пока «Зенит» идет по своему чемпионскому графику. Он стал обладателем Кубка России и Суперкубка страны, вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов и финал чемпионата страны, а также победил на чемпионате мира среди клубов. Еще одно золото в чемпионате России станет для «Зенита» десятым в клубной истории. У «Белогорья» восемь побед, так что казанская команда может еще больше оторваться от своего главного конкурента.

Матчи финальной серии станут последними в чемпионате России для кубинского доигровщика казанцев Вильфредо Леона, который объявил, что не будет продлевать контракт. В плей-офф Леон неудержим. В двух полуфинальных играх с «Кузбассом» он набрал 50 очков и сделал 15 эйсов.

Финальная серия пройдет до трех побед. Первые игры состоятся в Казани 20 и 21 апреля. 28-го и, если потребуется, 29 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге. Пятый матч запланирован на 5 мая в Казани.