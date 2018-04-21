«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения

В серии до трех побед он проигрывает со счетом 0:1.

Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» проиграл ТЕМП-СУМЗ-УГМК в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.

Встреча двух коллективов, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 82:74 в пользу гостей, которые выиграли первые три четверти (23:15, 24:21 и 17:15) и уступили в третьей (18:23). В серии до трех побед уральская команда ведет со счетом 1:0.

23 апреля соперники проведут второй матч серии во Владивостоке. 26 апреля они сыграют в Ревде.