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«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения
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«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения 

Prim.News 41 минуту назад
Фото: Приморская газета
В серии до трех побед он проигрывает со счетом 0:1.
Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» проиграл ТЕМП-СУМЗ-УГМК в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
Встреча двух коллективов, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 82:74 в пользу гостей, которые выиграли первые три четверти (23:15, 24:21 и 17:15) и уступили в третьей (18:23). В серии до трех побед уральская команда ведет со счетом 1:0.
23 апреля соперники проведут второй матч серии во Владивостоке. 26 апреля они сыграют в Ревде.
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