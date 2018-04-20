«Зенит» оштрафован за появление посторонних лиц на поле в матче с «Динамо»

"На 90-й минуте матча «Зенит» — «Динамо» на поле вышли оператор «Матч ТВ» с помощником, это называется массовое появление на поле посторонних лиц, «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей", — заявил функционер.

Также Григорьянц отметил, что у КДК РФС было еще несколько причин для того, чтобы оштрафовать клуб.

"Зенит" оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 60 тысяч рублей и использование пиротехники на 10 тысяч. «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч за скандирования болельщиками оскорбительных выражений", — добавил он.

Ранее «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.