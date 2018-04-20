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«Агидель» сыграют против «Торнадо» в финале Кубка женской хоккейной лиги
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«Агидель» сыграют против «Торнадо» в финале Кубка женской хоккейной лиги 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 20 апреля, во Дворце спорта на Рихарда Зорге, 41 уфимская «Агидель» будет бороться за обладание Кубком женской хоккейной лиги.
Девушкам осталась до кубка одна победа! Матч пройдет против подмосковного «Торнадо». Уфимки уже одержали против соперниц «сухую» победу со счетом 2:0 во встрече 19 апреля.
— Как и подобает финалу, стартовый период получился необычно интересным. Поначалу заметно активнее играли гости, но постепенно уфимки перехватили инициативу, — сообщили в пресс-службе клуба «Агидель».
Начало матча — в 18:30 по уфимскому времени, вход на него свободный. Трансляция будет организована на крупных спортивных каналах и на официальном канале хоккейного клуба на Youtube.
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