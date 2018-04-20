«Зенит» заплатит 120 тысяч рублей штрафа за телеоператора, кричалки и пиротехнику

Артур Григорьянц. На 210 тысяч рублей по итогам матча 18 апреля между собой оштрафованы петербургский «Зенит» и московское «Динамо», сообщил сегодня глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

«Зенит» заплатит 50 тысяч рублей за выход на поле телеоператора, 60 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок болельщиками и еще 10 тысяч рублей за использование пиротехники.

«Динамо» заплатит 90 тысяч рублей тоже за оскорбительные кричалки своих фанатов.

Напомним, что состоявшийся 18 апреля матч 23-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.