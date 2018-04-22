Баскетболистки курского «Динамо» завоевали бронзу Евролиги 

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска одержал обеду над турецким «Якин Догу» в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 87:82, сообщает ТАСС.
Самой результативной баскетболисткой в составе российского клуба стала Соня Петрович, набравшая 24 очка.
Таким образом, «Динамо» стало бронзовым призером женской Евролиги.
Финал турнира состоится 22 апреля. За золотые медали поспорят екатеринбургский УГМК и венгерская «Юника».
Женская Евролига. Матч за 3-е место "Динамо" (Курск, Россия) — «Якин Догу» (Турция) — 87:82